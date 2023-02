Più assoluzioni che condanne nella sentenza del processo su Rigopiano. Protesta dei familiari delle vittime (Di giovedì 23 febbraio 2023) A distanza di sei anni si è concluso il processo di primo grado per la tragedia di Rigopiano, dove l'Hotel di Farindola venne travolto da una valanga il 18 gennaio 2017 e morirono 29 persone. Cinque ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 23 febbraio 2023) A distanza di sei anni si è concluso ildi primo grado per la tragedia di, dove l'Hotel di Farindola venne travolto da una valanga il 18 gennaio 2017 e morirono 29 persone. Cinque ...

