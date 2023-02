Pisa Vs Perugia: probabili formazioni e dove vederla (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I toscani cercano punti per assicurarsi i playoff, mentre gli umbri vanno a caccia della matematica salvezza. Pisa Vs Perugia si giocherà venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Arena Garibaldi Pisa VS Perugia: LE probabili formazioni Pisa(4-3-1-2): Nicolas, Calabresi, Hermansson, Barba, Beruatto, Traore’, Nagy, Gargiulo, Morutan, Moreo, Gliozzi. All. D’Angelo Perugia(3-4-1-2): Gori, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Casasola, Capezzi, Santoro, Paz, Luperini, Matos, Di Carmine. All. Castori dove vederla IN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e Dazn venerdì 24 febbraio 2023 alle ore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gara valida per la ventiseiesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I toscani cercano punti per assicurarsi i playoff, mentre gli umbri vanno a caccia della matematica salvezza.Vssi giocherà venerdì 24 febbraio 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Arena GaribaldiVS: LE(4-3-1-2): Nicolas, Calabresi, Hermansson, Barba, Beruatto, Traore’, Nagy, Gargiulo, Morutan, Moreo, Gliozzi. All. D’Angelo(3-4-1-2): Gori, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Casasola, Capezzi, Santoro, Paz, Luperini, Matos, Di Carmine. All. CastoriIN TV Il match sarà visibile in diretta su Sky Sport e Dazn venerdì 24 febbraio 2023 alle ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TUTTOB1 : Pisa: nerazzurri al lavoro verso la sfida contro il Perugia - karda70 : RT @ACPerugiaCalcio: ??| #PisaPerugia, i numeri della sfida ?? - ACPerugiaCalcio : ??| #PisaPerugia, i numeri della sfida ?? - Serie_A_ENG : Pisa-Perugia will be directed by Alberto Santoro - TuttoPisa : Ecco la terna designata per la gara di venerdì sera all'Arena tra Pisa e Perugia -