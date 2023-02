Pisa, ordigno inesploso a un ingresso del tribunale (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Era stato fabbricato ed azionato perché esplodesse l’ordigno artigianale, ritrovato nella tarda mattinata di oggi nei pressi di uno degli ingressi carrabili del tribunale di Pisa. Un grosso petardo era stato collocato dietro a una bottiglia di plastica piena di liquido infiammabile e un pezzo di carta era stato usato come miccia appiccata da una bomboletta a gas; ma la fiamma si è estinta prima di raggiungere il petardo impedendone così l’esplosione e il successivo incendio del portone. Il tribunale è stato completamente evacuato per l’intervento degli artificieri. La Questura è stata avvisata alle 11.56 da una guardia giurata in servizio presso il tribunale di piazza della Repubblica: un passante aveva notato accanto ad una porticina laterale del palazzo di giustizia una strana ... Leggi su italiasera (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Era stato fabbricato ed azionato perché esplodesse l’artigianale, ritrovato nella tarda mattinata di oggi nei pressi di uno degli ingressi carrabili deldi. Un grosso petardo era stato collocato dietro a una bottiglia di plastica piena di liquido infiammabile e un pezzo di carta era stato usato come miccia appiccata da una bomboletta a gas; ma la fiamma si è estinta prima di raggiungere il petardo impedendone così l’esplosione e il successivo incendio del portone. Ilè stato completamente evacuato per l’intervento degli artificieri. La Questura è stata avvisata alle 11.56 da una guardia giurata in servizio presso ildi piazza della Repubblica: un passante aveva notato accanto ad una porticina laterale del palazzo di giustizia una strana ...

