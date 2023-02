Piramide de los italianos a rischio distruzione: sinistra iconoclasta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Addio alla Piramide de los italianos. Il mausoleo che ricorda gli italiani caduti in Spagna rischia di essere cancellato dalla storia. Per fermare la distruzione del monumento, nei giorni scorsi il senatore di Fratelli d'Italia, Roberto Menia, aveva presentato un'interrogazione ai ministri della Cultura e della Difesa, Gennaro Sangiuliano e Guido Crosetto. E CasaPound ieri ha protestato a Burgos proprio contro la possibilità che la Spagna abbatta la Piramide de los italianos, il mausoleo in cemento fatto costruire da Francisco Franco nel 1937 per accogliere i resti di 384 volontari italiani caduti al fianco dei franchisti nella battaglia di Santander. I militanti di Cpi, insieme ai rappresentanti dell'associazione iberica Alfonso I, hanno srotolato davanti al monumento un lungo striscione bilingue con ... Leggi su iltempo (Di giovedì 23 febbraio 2023) Addio allade los. Il mausoleo che ricorda gli italiani caduti in Spagna rischia di essere cancellato dalla storia. Per fermare ladel monumento, nei giorni scorsi il senatore di Fratelli d'Italia, Roberto Menia, aveva presentato un'interrogazione ai ministri della Cultura e della Difesa, Gennaro Sangiuliano e Guido Crosetto. E CasaPound ieri ha protestato a Burgos proprio contro la possibilità che la Spagna abbatta lade los, il mausoleo in cemento fatto costruire da Francisco Franco nel 1937 per accogliere i resti di 384 volontari italiani caduti al fianco dei franchisti nella battaglia di Santander. I militanti di Cpi, insieme ai rappresentanti dell'associazione iberica Alfonso I, hanno srotolato davanti al monumento un lungo striscione bilingue con ...

