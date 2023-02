Picchiata in ospedale, le lacrime di Imma: “Andrò via dal pronto soccorso” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Andrò via dal pronto soccorso del Vecchio Pellegrini”. Lo ha annunciato in lacrime Imma, una dei due sanitari picchiati, sabato notte, nel presidio della Pignasecca, a Napoli, secondo quanto riferisce il Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche. I racconti di Imma e Ilaria, costrette ad abbandonare i reparti ospedalieri di emergenza del Vecchio Pellegrini e ancora di Daniela dell’ospedale San Paolo sono stati al centro del convegno. “Le aggressioni nella Sanità” , questa mattina, nella sala Mariella Cirillo del palazzo della Provincia di Napoli, organizzato dal Nursind. “Siamo quelli che sono stati picchiati pochi giorni fa, io sono in congedo per infortunio ma non riesco più ad andare avanti con la paura di aggressioni e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“via daldel Vecchio Pellegrini”. Lo ha annunciato in, una dei due sanitari picchiati, sabato notte, nel presidio della Pignasecca, a Napoli, secondo quanto riferisce il Nursind, sindacato delle professioni infermieristiche. I racconti die Ilaria, costrette ad abbandonare i reparti ospedalieri di emergenza del Vecchio Pellegrini e ancora di Daniela dell’San Paolo sono stati al centro del convegno. “Le aggressioni nella Sanità” , questa mattina, nella sala Mariella Cirillo del palazzo della Provincia di Napoli, organizzato dal Nursind. “Siamo quelli che sono stati picchiati pochi giorni fa, io sono in congedo per infortunio ma non riesco più ad andare avanti con la paura di aggressioni e ...

