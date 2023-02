Piazzapulita | anticipazioni 23 febbraio 2023

Leggi su ascoltitv

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nuova puntata diin onda stasera, 23, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: un anno di guerra in Ucraina. Fin dove si può spingere Putin? Ci sono spazi per una tregua? Quanto a lungo l’Occidente può permettersi di sostenere Kiev? Quanto pesa la censura nell’informazione di guerra?: ospiti 23Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: Vera Politkovskaja, figlia della giornalista russa assassinata Anna Politkovskaja; i giornalisti Francesco Borgonovo, Mario Calabresi, Stefano Cappellini, Paolo Giordano, Alberto Negri, David Parenzo e Andrea Sceresini; la professoressa ordinaria di ...