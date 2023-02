Petrolio | lieve rimbalzo dopo calo ieri | Wti a 74 | 1 dollari

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Il prezzo delrimbalza appenaildi oltre il 3% registratosul mercato americano. Il Wti con consegna ad aprile segna 74,11al barile, in rialzo dello 0,22%. Segno più ...

Il prezzo delrimbalza appena dopo il calo di oltre il 3% registrato ieri sul mercato americano. Il Wti con consegna ad aprile segna 74,11 dollari al barile, in rialzo dello 0,22%. Segno più anche per il ...aumento per la Borsa di Wall Street, con il Dow Jones che sale dello 0,26% a 33.215 punti; ... 194K unità) 17:00 USA : Scorte, settimanale (atteso 1,17 Mln barili; preced. 16,28 Mln ...

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il prezzo del petrolio rimbalza appena dopo il calo di oltre il 3% registrato ieri sul mercato americano. Il Wti con consegna ad aprile segna 74,11 dollari al barile, in rialzo ...Titoli azionari asiatici in calo dopo che Wall Street è crollata martedì e i rendimenti del Tesoro Usa sono saliti bruscamente. Le Borse in Australia, Giappone e Cina continentale sono scese, mentre l ...