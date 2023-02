Perplessità dei sindaci per l’impianto idroelettrico sul bacino di Campolattaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiConvocata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, questo pomeriggio a Palazzo Mosti si è tenuta una riunione di approfondimento sull’istanza di autorizzazione presentata dalla REC Srl per la realizzazione di un impianto di accumulo idroelettrico sul bacino di Campolattaro. Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato il presidente della Provincia, Nino Lombardi, il presidente di Asea, Giovanni Mastrocinque, il sindaco di Campolattaro, Simone Paglia, il sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo, e il sindaco di Pontelandolfo, Gianfranco Rinaldi, sono emerse una serie di Perplessità in ordine alla realizzazione dell’impianto, anche alla luce delle prime indicazioni pervenute al Comune di Morcone da parte del Dipartimento di Scienze e Tecnologie ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiConvocata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, questo pomeriggio a Palazzo Mosti si è tenuta una riunione di approfondimento sull’istanza di autorizzazione presentata dalla REC Srl per la realizzazione di un impianto di accumulosuldi. Nel corso dell’incontro, a cui hanno partecipato il presidente della Provincia, Nino Lombardi, il presidente di Asea, Giovanni Mastrocinque, il sindaco di, Simone Paglia, il sindaco di Morcone, Luigino Ciarlo, e il sindaco di Pontelandolfo, Gianfranco Rinaldi, sono emerse una serie diin ordine alla realizzazione del, anche alla luce delle prime indicazioni pervenute al Comune di Morcone da parte del Dipartimento di Scienze e Tecnologie ...

