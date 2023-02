Perché la Moldavia teme un’invasione della Russia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il piccolo paese dell'Europa orientale si trova in una condizione quasi unica, e con poche possibilità di difendersi Leggi su ilpost (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il piccolo paese dell'Europa orientale si trova in una condizione quasi unica, e con poche possibilità di difendersi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @ilpost: Perché la Moldavia teme un’invasione della Russia - omniafluit : RT @laura_ceruti: Vorrei dire ai pacifinti che il loro idolo pazzo sanguinario ciò che fece l'anno scorso ,vorrebbe ripeterlo con la Moldav… - TheUkstranger : Ho parenti anche in Moldavia e ovviamente cosa pensa di fare la russia, perché non attaccarla così è molto più semp… - TeoPadawan : RT @ilpost: Perché la Moldavia teme un’invasione della Russia - Tharoim : @DiegoFusaro Ehi, guitto, come giudichi le parole del tuo amore saffico: Putin? No perché ha detto che stanno comba… -