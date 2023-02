Perché gli Usa temono l’aiuto cinese alla Russia. Il commento di Alperovitch (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione l’idea di diffondere informazioni sul potenziale trasferimento di armi dalla Cina alla Russia, lo hanno fatto sapere funzionari statunitensi al Wall Street Journal. Sarebbe la più importante evoluzione attorno a quello che è il tema centrale degli affari globali in questa fase: come procederà questa sincronizzazione degli orologi di cui ha parlato il capo della politica estera del Partito/Stato cinese durante la recente visita nella capitale russa? Pechino era stata in precedenza cauta nel limitare il suo sostegno a Mosca all’assistenza finanziaria e agli acquisti di petrolio, ma questa posizione sembra ora cambiare secondo le ultime valutazioni dell’intelligence statunitense. È questo che smuove le considerazioni di Washington — un po’ come quando fu pubblicata, un ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 febbraio 2023) Gli Stati Uniti stanno prendendo in considerazione l’idea di diffondere informazioni sul potenziale trasferimento di armi dCina, lo hanno fatto sapere funzionari statunitensi al Wall Street Journal. Sarebbe la più importante evoluzione attorno a quello che è il tema centrale degli affari globali in questa fase: come procederà questa sincronizzazione degli orologi di cui ha parlato il capo della politica estera del Partito/Statodurante la recente visita nella capitale russa? Pechino era stata in precedenza cauta nel limitare il suo sostegno a Mosca all’assistenza finanziaria e agli acquisti di petrolio, ma questa posizione sembra ora cambiare secondo le ultime valutazioni dell’intelligence statunitense. È questo che smuove le considerazioni di Washington — un po’ come quando fu pubblicata, un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : DOMANDE Ma perchè #NantesJuventus è diventata una finale? Come ad Haifa e come a Lisbona? Nel mondo reale gli strap… - ZZiliani : Il silenzio dei top club italiani di fronte all’enormità dello scandalo #Juventus è a dir poco inspiegabile: anche… - CottarelliCPI : Repubblica:due condannati in primo grado per omicidio rifiutano il trasporto in tribunale perché 'soffrono di claus… - Hsanbook : RT @velocevolo: Bisogna essere gentili con tutti, compresi i cretini, perché non si può sapere quanto è pesante il loro fardello Fredrik B… - lautarismo1981 : Zelensky da un anno riceve mogli, madri e figli di soldati uccisi, visita fosse comuni, è sottoposto allo stress di… -