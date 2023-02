Per Spalletti l’allenamento è sacro: niente scherzi e massimo rigore (CorSera) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, il momento dell’allenamento è sacro: la partita nasce esattamente nel momento della preparazione, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. Le sedute settimanali sono la base di tutto quello che si vede in campo durante i match. “l’allenamento è alla base di tutto: lavorare bene in settimana significa per l’allenatore avere almeno l’ottanta per cento delle possibilità di far propria la partita. Ecco perché durante le sedute lui è rigorosissimo e non ammette alcuno scherzo”. Bisogna lavorare bene durante la settimana per rendere al meglio in partita. Di questo Spalletti è fermamente convinto. “Che sia in Italia o in Europa, il Napoli mostra un’immagine univoca: forte, padrona del campo e dei meccanismi di gioco. È il segnale più evidente che la ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Per l’allenatore del Napoli, Luciano, il momento del: la partita nasce esattamente nel momento della preparazione, scrive Monica Scozzafava sul Corriere della Sera. Le sedute settimanali sono la base di tutto quello che si vede in campo durante i match. “è alla base di tutto: lavorare bene in settimana significa per l’allenatore avere almeno l’ottanta per cento delle possibilità di far propria la partita. Ecco perché durante le sedute lui è rigorosissimo e non ammette alcuno scherzo”. Bisogna lavorare bene durante la settimana per rendere al meglio in partita. Di questoè fermamente convinto. “Che sia in Italia o in Europa, il Napoli mostra un’immagine univoca: forte, padrona del campo e dei meccanismi di gioco. È il segnale più evidente che la ...

