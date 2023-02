Per la prima volta in Europa solare e eolico superano il gas (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le energie rinnovabili sono incentivare dalla crisi energetica. Nel 2022, per la prima volta, la quantità di energia elettrica prodotta in Europa attraverso l’uso di fonti eoliche e solari (22%) ha superato quella generata dal gas (20%). Questa è una notizia incoraggiante, come si può leggere nel rapporto annuale del centro di ricerca Ember, poiché rappresenta un passo avanti nella complessa lotta per la riduzione delle emissioni e la mitigazione della crisi climatica. Scongiurato il ritorno del carbone L’Unione Europea è riuscita a evitare il temuto ritorno del carbone, poiché la sua quota è aumentata solo dello 1,5% e ora rappresenta il 16% dell’energia totale utilizzata nel continente. Questo risultato positivo ha sorpreso molti ed è visto come una speranza in un anno contrassegnato da difficoltà nell’approvvigionamento energetico. ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 febbraio 2023) Le energie rinnovabili sono incentivare dalla crisi energetica. Nel 2022, per la, la quantità di energia elettrica prodotta inattraverso l’uso di fonti eoliche e solari (22%) ha superato quella generata dal gas (20%). Questa è una notizia incoraggiante, come si può leggere nel rapporto annuale del centro di ricerca Ember, poiché rappresenta un passo avanti nella complessa lotta per la riduzione delle emissioni e la mitigazione della crisi climatica. Scongiurato il ritorno del carbone L’Unione Europea è riuscita a evitare il temuto ritorno del carbone, poiché la sua quota è aumentata solo dello 1,5% e ora rappresenta il 16% dell’energia totale utilizzata nel continente. Questo risultato positivo ha sorpreso molti ed è visto come una speranza in un anno contrassegnato da difficoltà nell’approvvigionamento energetico. ...

