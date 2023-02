Per aprire un ciclo vincente, De Laurentiis deve trattenere Spalletti e i suoi campioni (CorSport) (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi pone due domande. La prima: cosa manca al Napoli di Spalletti per essere paragonato alle grandi italiane che hanno dominato in Europa? La seconda: questo Napoli può davvero aprire un ciclo italo/europeo come l’Inter di Herrera, il Milan di Sacchi e il Milan di Ancelotti? Alla prima domanda risponde in modo netto: al Napoli occorre ancora misurare la sua forza con una big tra le europee, come Real, City, Psg o Bayern. “il confronto diretto con una delle migliori formazioni d’Europa, manca una sfida da dentro o fuori col Real Madrid, col Manchester City, col Psg o col Bayern Monaco. È la verifica che aspettiamo con animo speranzoso, convinti che il duello potrà stabilire definitivamente la sua già oggi straordinaria dimensione”. Il Napoli di Spalletti assomiglia al Milan di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi pone due domande. La prima: cosa manca al Napoli diper essere paragonato alle grandi italiane che hanno dominato in Europa? La seconda: questo Napoli può davverounitalo/europeo come l’Inter di Herrera, il Milan di Sacchi e il Milan di Ancelotti? Alla prima domanda risponde in modo netto: al Napoli occorre ancora misurare la sua forza con una big tra le europee, come Real, City, Psg o Bayern. “il confronto diretto con una delle migliori formazioni d’Europa, manca una sfida da dentro o fuori col Real Madrid, col Manchester City, col Psg o col Bayern Monaco. È la verifica che aspettiamo con animo speranzoso, convinti che il duello potrà stabilire definitivamente la sua già oggi straordinaria dimensione”. Il Napoli diassomiglia al Milan di ...

