Pentole e padelle tossiche? Ecco a cosa bisogna prestare attenzione e come riconoscerle dall’etichetta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fai una spesa sana con prodotti biologici, ma poi rovini tutto cucinando in tegami tossici? No panic. È facile per chiunque cadere in questo tranello. Basta però seguire qualche attenzione per godere senza pensieri del momento del pasto. I prodotti da guardare con occhio attento sono i più comodi e diffusi: le Pentole e le padelle antiantiaderenti, che presentano sopra al materiale base di metallo dei rivestimenti a strati, in genere di colore nero, prodotti con politetrafluoroetilene. Il PTFE è una sostanza composta da carbonio e fluoro, meglio conosciuta con il nome commerciale di Teflon, onnipresente in tutte le cucine del mondo. E fin qui tutto bene. La situazione diventa pericolosa in almeno uno di questi casi. Occhio al PFOA La salute è a rischio se in fase di produzione, per favorire anche la resistenza alle alte temperature, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fai una spesa sana con prodotti biologici, ma poi rovini tutto cucinando in tegami tossici? No panic. È facile per chiunque cadere in questo tranello. Basta però seguire qualcheper godere senza pensieri del momento del pasto. I prodotti da guardare con occhio attento sono i più comodi e diffusi: lee leantiantiaderenti, che presentano sopra al materiale base di metallo dei rivestimenti a strati, in genere di colore nero, prodotti con politetrafluoroetilene. Il PTFE è una sostanza composta da carbonio e fluoro, meglio conosciuta con il nome commerciale di Teflon, onnipresente in tutte le cucine del mondo. E fin qui tutto bene. La situazione diventa pericolosa in almeno uno di questi casi. Occhio al PFOA La salute è a rischio se in fase di produzione, per favorire anche la resistenza alle alte temperature, è ...

