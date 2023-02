Pensioni | a marzo 2023 arriva l’aumento | ecco di quanto crescerà l’assegno

Leggi su pensionipertutti

(Di giovedì 23 febbraio 2023) A partire dal mese di, ci sarà un aumento dellein base all’inflazione, tuttavia, non tutti gli aventi diritto riceveranno stessa rivalutazione. A gennaio ètosolo per coloro che hanno una pensione d’importo fino a 4 volte il trattamento minimo, quindi 2.101,52 euro. Per gli altri pensionati, la procedura di aggiornamento è stata rinviata alla prima rata disponibile. Tuttavia, anche la rata di febbraio è stata saltata, poiché l’Istituto ha avuto poco tempo per aggiornare i propri sistemi di calcolo delle. Aperò non vi saranno ulteriori sorprese earriverà e saranno pagati anche gli arretrati per le mensilità di gennaio e febbraio....