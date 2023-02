Pensieri di Luce, gli aforismi di Nicola Ricciardi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella raccolta di 160 aforismi “Pensieri di Luce” Nicola Ricciardi condivide tutta la sua spiritualità rivolta verso la creazione Genere: Spiritualità – aforismiPagine: 47Prezzo: 6,76 € “Pensieri di Luce” di Nicola Ricciardi è una raccolta di 160 aforismi in cui si omaggiano l’esistenza in tutte le sue forme, l’amore, la bellezza del creato e la fede in Dio. L’autore è alla sua quarta pubblicazione e ad oggi ha scritto oltre 900 aforismi e più di 200 poesie. Come nelle sue precedenti opere, ancora una volta egli punta l’attenzione sull’importanza della condivisione tra gli esseri umani, dell’unione tra anime, dell’amore e del rispetto che dovrebbero essere i cardini intorno a cui ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella raccolta di 160dicondivide tutta la sua spiritualità rivolta verso la creazione Genere: Spiritualità –Pagine: 47Prezzo: 6,76 € “di” diè una raccolta di 160in cui si omaggiano l’esistenza in tutte le sue forme, l’amore, la bellezza del creato e la fede in Dio. L’autore è alla sua quarta pubblicazione e ad oggi ha scritto oltre 900e più di 200 poesie. Come nelle sue precedenti opere, ancora una volta egli punta l’attenzione sull’importanza della condivisione tra gli esseri umani, dell’unione tra anime, dell’amore e del rispetto che dovrebbero essere i cardini intorno a cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnnaPerin4 : RT @Dakini02478820: Si salverà chi accorda il respiro e i pensieri al presente, chi ascolta fino in fondo prima di parlare, chi sa che l’… - umberto_cocco : RT @Dakini02478820: Si salverà chi accorda il respiro e i pensieri al presente, chi ascolta fino in fondo prima di parlare, chi sa che l’… - CalvoKirikiri : RT @gcacciabaudo: Non è il numero degli amici che hai a farti sentire bene, ma quei pochi che condidono i tuoi pensieri, che ti sostengono… - BerneLarry : RT @gcacciabaudo: Non è il numero degli amici che hai a farti sentire bene, ma quei pochi che condidono i tuoi pensieri, che ti sostengono… - mairn_pap : RT @gcacciabaudo: Non è il numero degli amici che hai a farti sentire bene, ma quei pochi che condidono i tuoi pensieri, che ti sostengono… -