PD, verso le primarie: 68 seggi allestiti in Irpinia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAl via la maratona verso le primarie del 26 febbraio. Saranno 68 i seggi allestiti in Irpinia. Sabato, alle ore 10.30, presso la Federazione Provinciale di via Tagliamento ad Avellino, saranno illustrati tutti i dettagli organizzativi e logistici. Si voterà dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Possono partecipare alle Elezioni primarie tutte le persone con cittadinanza italiana, i cittadini e le cittadine UE residenti in Italia e i cittadini e le cittadine extra-UE con regolare permesso di soggiorno che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Possono votare anche i minori dai 16 anni in su (I cittadini stranieri ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiAl via la maratonaledel 26 febbraio. Saranno 68 iin. Sabato, alle ore 10.30, presso la Federazione Provinciale di via Tagliamento ad Avellino, saranno illustrati tutti i dettagli organizzativi e logistici. Si voterà dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Possono partecipare alle Elezionitutte le persone con cittadinanza italiana, i cittadini e le cittadine UE residenti in Italia e i cittadini e le cittadine extra-UE con regolare permesso di soggiorno che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Possono votare anche i minori dai 16 anni in su (I cittadini stranieri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LiveSicilia : Pd, verso le primarie: la mozione Schlein deposita le liste - m_angella14 : Pd verso le primarie: l’appello al voto per Elly Schlein. VIDEO - GrossetoNotizie : Verso le primarie del Pd, Stefano Bonaccini a Grosseto: 'Serve opposizione forte' - - oiramdivito : Verso le primarie. 'Per la terribilità della vostra natura non vi siete mai degnato di mettere in vostro uso ogni… - SarevokFC : RT @FurioGarbagnati: Più si avvicina il giorno delle “primarie aperte” (e già la definizione vale tutto ) più perdo interesse verso questa… -