Pd, sfida su Assemblea: chi è per Bonaccini e chi per Schlein (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Donne e giovani per Elly Schlein, amministratori locali e segretari di Circoli per Stefano Bonaccini. La sfida per la leadership del Pd non è solo quella dei gazebo ma anche quella per la nuova Assemblea nazionale. Più sottotraccia ma non meno accesa, perché la composizione del nuovo Parlamento dem sarà specchio dei nuovi equilibri interni. Il termine per la presentazione delle liste è scaduto e l'Assemblea verrà formata sulla base del voto di domenica, tenendo presente che parlamentari e big entreranno in un secondo momento quando l'organismo verrà integrato con i membri di diritto. "Siamo riusciti ad assicurare in tutti i collegi, più di 90, capolista donne e giovani", ha spiegato Elly Schlein annunciando: "Ci sono 67 capolista donne, è la prima volta, sono più di ...

