Pd: Scotto, 'voto Schlein, con lei battaglie importanti su Costituzione' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Voterò Elly Schlein domenica, con lei ho fatto le battaglie più importanti per la Costituzione". Così Arturo Scotto, coordinatore di Articolo 1, a Coffee Break su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Voterò Ellydomenica, con lei ho fatto lepiùper la". Così Arturo, coordinatore di Articolo 1, a Coffee Break su La7.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pd: Scotto, 'voto Schlein, con lei battaglie importanti su Costituzione' - - roberto35801673 : @Arturo_Scotto @filleacgil Arturo,il 110% è nel segno del'Io ti darò ti più'per voto di scambio!Ben altra cosa è i… - TV7Benevento : Pd: Scotto, 'voto Schlein, per riunire forze progressiste e costruire alternativa a destra' -… - GBruttini : Io,nel Lazio, non ho votato. Quello che state facendo è contro quel che vorrei e che avete promesso. Non voto perch… -