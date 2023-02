Pd: Schlein, 'speriamo oltre un milione alle primarie' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Siamo contenti della partecipazione degli iscritti, ora domenica ci sono le primarie, speriamo in una grandissima partecipazione, sopra il milione. Mi auguro questo per cambiare volti, metodo e visione al partito". Lo ha detto Elly Schlein a Agorà, su Raitre. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Siamo contenti della partecipazione degli iscritti, ora domenica ci sono lein una grandissima partecipazione, sopra il. Mi auguro questo per cambiare volti, metodo e visione al partito". Lo ha detto Ellya Agorà, su Raitre.

