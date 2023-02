Pd: Schlein, 'per l'Assemblea nazionale abbiamo 67 donne capolista su 90' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - Nelle liste per l'Assemblea nazionale "siamo riusciti ad assicurare in tutte i collegi, più di 90, capolista donne e giovani. Ci sono 67 capolista donne, è la prima volta, sono più di due terzi, un risultato fondamentale per una nuova classe dirigente fatta da chi è stato più schiacciato negli ultimi anni dalle logiche di cooptazione". Lo ha detto Elly Schlein a Agorà, su Raitre. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - Nelle liste per l'"siamo riusciti ad assicurare in tutte i collegi, più di 90,e giovani. Ci sono 67, è la prima volta, sono più di due terzi, un risultato fondamentale per una nuova classe dirigente fatta da chi è stato più schiacciato negli ultimi anni dalle logiche di cooptazione". Lo ha detto Ellya Agorà, su Raitre.

