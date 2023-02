Pd: Schlein, 'Meloni più preoccupata da me, Renzi difficile che mi voti' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Se votasse Conte? Non lo so, ma dubito. E Meloni? Dipende da chi la preoccupa di più, spero io. Renzi? Non essendo mai stata Renziana ritengo difficile che voti per me". Lo ha detto Elly Schlein a Un giorno da pecora. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Se votasse Conte? Non lo so, ma dubito. E? Dipende da chi la preoccupa di più, spero io.? Non essendo mai stataana ritengocheper me". Lo ha detto Ellya Un giorno da pecora.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : Vorrei che Giorgia Meloni che so essere molto impegnata prendesse 12 secondi del suo tempo per dichiararsi antifasc… - Giorgiolaporta : Ci sono dei 'bravi ragazzi' dei #CentriSociali della rossa Emilia che stanno scherzando con l'omicidio della… - iacopo_melio : Deve vincere Elly Schlein perché chi sostiene che la Meloni “non è una fascista ma certamente capace”, dovrebbe pes… - TV7Benevento : Pd: Schlein, 'Meloni più preoccupata da me, Renzi difficile che mi voti' - - SantinaMendici1 : RT @FuncatGrazia: L'affondo di Elly Schlein: 'Meloni non fa che colpire deboli, donne e pensioni' -