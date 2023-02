**Pd: Orlando, 'attacchi Bonaccini? Slogan suggeriti da consulenti, gli stessi di Renzi'** (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Io un passo indietro? Non ho capito che passo indietro, io faccio il parlamentare semplice, mi occupo di politiche industriali e della mia regione". Così Andrea Orlando a Raio Immagina. "Ho visto che nelle ultime ore scaldandosi un po' il clima ci sono stati attacchi per cose non fatte, come il salario minimo: era un po' difficile farlo stando al governo con Lega e Fi... All'inizio me la sono un po' presa, poi ho capito che sono Slogan efficaci, populisti suggeriti dai consulenti che per altro sono gli stessi" dell'epoca di Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Io un passo indietro? Non ho capito che passo indietro, io faccio il parlamentare semplice, mi occupo di politiche industriali e della mia regione". Così Andreaa Raio Immagina. "Ho visto che nelle ultime ore scaldandosi un po' il clima ci sono statiper cose non fatte, come il salario minimo: era un po' difficile farlo stando al governo con Lega e Fi... All'inizio me la sono un po' presa, poi ho capito che sonoefficaci, populistidaiche per altro sono gli" dell'epoca di Matteo

