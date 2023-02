**Pd: Lotti a Schlein, 'se vinci devo uscire? E' questo il clima?'** (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Chiedo direttamente a Elly Schlein: se vinci tu che devo fare, uscire dal Pd? Lasciare la tessera? O aspettare che sia tu a cacciarmi? È questo il clima che imporrai nel Pd da segretaria?". Così Luca Lotti un post su Fb rilanciando alcune dichiarazioni di Elly Schlein oggi a Un Giorno da Pecora. "Leggo che Elly Schlein mi cita, forse in cerca di consenso o forse per gettare discredito sul suo avversario e lo fa in modo ‘discriminatorio'. Ho fatto parte del periodo definito 'renziano', così come ho fatto parte del periodo precedente (avendo fondato il Pd) e successivo, come tanti altri amici e compagni che oggi sostengono lei al Congresso, come circa il 70% delle persone che hanno votato in passato ai vari ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Chiedo direttamente a Elly: setu chefare,dal Pd? Lasciare la tessera? O aspettare che sia tu a cacciarmi? Èilche imporrai nel Pd da segretaria?". Così Lucaun post su Fb rilanciando alcune dichiarazioni di Ellyoggi a Un Giorno da Pecora. "Leggo che Ellymi cita, forse in cerca di consenso o forse per gettare discredito sul suo avversario e lo fa in modo ‘discriminatorio'. Ho fatto parte del periodo definito 'renziano', così come ho fatto parte del periodo precedente (avendo fondato il Pd) e successivo, come tanti altri amici e compagni che oggi sostengono lei al Congresso, come circa il 70% delle persone che hanno votato in passato ai vari ...

