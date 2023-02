**Pd: dal bar al Dopolavoro, le primarie vanno oltre il gazebo** (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - Circoli Pd, sedi Arci, bar, Centri di ritrovo, Istituti (non scuole pubbliche) e ovviamente tanti gazebo. La mappa dei seggi per le primarie Pd di domenica prossima è on line. Si tratta di 5500 punti aperti dalle 8 alle 20 che saranno allestiti in tutta Italia. Ovviamente i Circoli dem la fanno da padrone. Ma non solo, perchè è evidente lo sforzo di allargare la partecipazione anche offrendo punti di riferimento diversi da quelli del partito. Molti gli esempi. A Torino il seggio 1 è al Dopolavoro Ferroviario di via Sacchi. A Milano, tra gli altri, si vota al Cam (Centro aggregativo multifunzionale) Falcone-Borsellino, al chiostro bramantesco di corso Garibaldi, piuttosto che al bar Pitti Bistrot o al Vertigo bar di Porta Romana. A Roma si passa dal gazebo nella centralissima piazza Farnese alla storica sede ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - Circoli Pd, sedi Arci, bar, Centri di ritrovo, Istituti (non scuole pubbliche) e ovviamente tanti gazebo. La mappa dei seggi per lePd di domenica prossima è on line. Si tratta di 5500 punti aperti dalle 8 alle 20 che saranno allestiti in tutta Italia. Ovviamente i Circoli dem la fanno da padrone. Ma non solo, perchè è evidente lo sforzo di allargare la partecipazione anche offrendo punti di riferimento diversi da quelli del partito. Molti gli esempi. A Torino il seggio 1 è alFerroviario di via Sacchi. A Milano, tra gli altri, si vota al Cam (Centro aggregativo multifunzionale) Falcone-Borsellino, al chiostro bramantesco di corso Garibaldi, piuttosto che al bar Pitti Bistrot o al Vertigo bar di Porta Romana. A Roma si passa dal gazebo nella centralissima piazza Farnese alla storica sede ...

