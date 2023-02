Pd: Bonaccini, 'Ticket? Chiederei a Elly di dare un mano ma il ruolo lo di decide insieme' (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Io Chiederei all Schlein di dare una mano, ma non mi permetterei mai di dire in che ruolo, quello lo si decide insieme". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tg1 Mattina a proposito del Ticket al vertice del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - "Ioall Schlein diuna, ma non mi permetterei mai di dire in che, quello lo si". Lo ha detto Stefanoa Tg1 Mattina a proposito delal vertice del Pd.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Ticket con #Bonaccini in caso di sconfitta? Non ha senso, è finito il tempo del partito patriarcale… - fattoquotidiano : Pd, Schlein a La7: “Ticket con Bonaccini per guidare il partito? No, è finito il tempo del partito patriarcale con… - LuciaTa1 : RT @ultimora_pol: Elly #Schlein: 'Ticket con #Bonaccini in caso di sconfitta? Non ha senso, è finito il tempo del partito patriarcale che v… - paolochiariello : #Juorno #Bonaccini #Schlein per l’unità ma non c’è aria di #ticket - juornoit : #Juorno #Bonaccini #Schlein per l’unità ma non c’è aria di #ticket -