Pd | Bonaccini | ' donne al vertice problema politica italiana | Meloni bella eccezione'

Roma,23 feb (Adnkronos) - Una donna al vertice? "E' un problema della politica italiana, tant'è che quella di Giorgia Meloni è una bella eccezione. Poi, credo che si scelga chi deve guidare non sul genere ma sulle qualità. Io ho vinto le elezioni contro la Bergonzoni in Emilia Romagna e gli elettori non si sono domandati chi vinceva tra un uomo e una donna ma chi era più affidabile". Lo ha detto Stefano Bonaccini a Tg1 Mattina.

