Pd | Boccia | ' primarie festa democrazia | con Schlein sinistra plurale'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Le primarie di domenica saranno una grande festa democratica, siamo l'unico partito che fa questo bell'esercizio di democrazia e ne siamo orgogliosi". Così Francesco Boccia, senatore Pd e coordinatore politico della mozione Schlein al Congresso, oggi a Bari per la presentazione de 'L'Inquilino' di Lucia Annunziata. "Ci sono in campo due visioni alternative di partito e di Paese, quella di Elly 'parte da noi', rappresenta una sinistra larga, plurale, moderna, che guarda alla società con gli occhi delle nuove generazioni, tenendo però ben saldi i valori di sinistra: lavoro, clima, lotta alle diseguaglianze. Chiunque vincerà avrà il dovere di unire ancora di più il Partito democratico e di indicare un'idea chiara di società ...

