Pd | 5500 seggi e 20mila volontari per le primarie

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Roma, 23 feb (Adnkronos) - Domenica 26 febbraio si svolgeranno ledel Partito democratico per l'elezione del segretario nazionale. Sarà possibile votare dalle 8 alle 20 neiche saranno allestiti in tutta Italia. Circa 20 mila sono iche permetteranno le operazioni di voto. Lo rende noto il Pd. E' possibile trovare il proprioo supd2023.it e allo stesso indirizzo fuorisede, sedici e diciassettenni e stranieri residenti possono pre iscriversi per votare dove vivono entro le 12 del 24 febbraio. Il Pd rende anche noto che a partire dalle ore 19.30 di domenica sarà aperta la sala stampa presso la sede nazionale del Partito democratico dove verranno comunicati i dati ufficiali. I giornalisti interessati possono accreditarsi all'indirizzo ...