Paventi: «Lukaku è ripartito. Oggi un segnale dopo l’allenamento» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Andrea Paventi, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, ha fatto il punto sullo stato di forma di Romelu Lukaku. Sottolineando soprattutto il suo comportamento all’uscita dall’allenamento odierno dell’Inter VOGLIA DI SACRIFICIO – Andrea Paventi ha elogiato lo stato di forma di Romelu Lukaku, sottolineando anche la sua serenità dopo l’allenamento di Oggi: «È tornato con la voglia di sacrificio e la capacità di mettersi alle spalle dei mesi complicati. È ripartito con tanti allenamenti, con dei progressi lenti di gara in gara e all’improvviso è sbocciato anche il gol. Che regala a Inzaghi un giocatore tanto atteso che deve fare ancora degli step di crescita e sulla buona strada. Lo abbiamo visto anche quando è uscito ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Andrea, inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, ha fatto il punto sullo stato di forma di Romelu. Sottolineando soprattutto il suo comportamento all’uscita dalodierno dell’Inter VOGLIA DI SACRIFICIO – Andreaha elogiato lo stato di forma di Romelu, sottolineando anche la sua serenitàdi: «È tornato con la voglia di sacrificio e la capacità di mettersi alle spalle dei mesi complicati. Ècon tanti allenamenti, con dei progressi lenti di gara in gara e all’improvviso è sbocciato anche il gol. Che regala a Inzaghi un giocatore tanto atteso che deve fare ancora degli step di crescita e sulla buona strada. Lo abbiamo visto anche quando è uscito ...

