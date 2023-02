Pattinaggio di velocità a rotelle: Elisa Folli di Passoscuro è campionessa italiana indoor 2023 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fiumicino – La Debby Roller Team rientra dal Campionato Italiano indoor 2023 della Federazione italiana Sport Rotellistici, svolto a Pescara nel Pattinodromo comunale “Ex Gesuiti” il 18 e 19 febbraio, con tre pesantissime medaglie, di cui 1 oro! Già medaglia di bronzo agli ultimi Campionati d’Europa, torma a vincere l’oro agli indoor la prurimedagliata Elisa Folli di Passoscuro, che con gran tenacia e una gara gestita tatticamente alla perfezione, vince la 3mila metri a punti e si laurea campionessa italiana indoor 2023 nella categoria Allieve (15 – 16 anni). Si accorciano le distanze, diventando meno congeniale per le sue caratteristiche e su 101 partecipanti sempre la Folli conquista ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fiumicino – La Debby Roller Team rientra dal Campionato Italianodella FederazioneSport Rotellistici, svolto a Pescara nel Pattinodromo comunale “Ex Gesuiti” il 18 e 19 febbraio, con tre pesantissime medaglie, di cui 1 oro! Già medaglia di bronzo agli ultimi Campionati d’Europa, torma a vincere l’oro aglila prurimedagliatadi, che con gran tenacia e una gara gestita tatticamente alla perfezione, vince la 3mila metri a punti e si laureanella categoria Allieve (15 – 16 anni). Si accorciano le distanze, diventando meno congeniale per le sue caratteristiche e su 101 partecipanti sempre laconquista ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... kagomechan89 : RT @giomalago: Spettacolo tricolore anche in Coppa del Mondo.#Voetter-#Oberhofer vincono la sfera di cristallo nel doppio slittino, success… - RobertaFazio7 : RT @giomalago: Spettacolo tricolore anche in Coppa del Mondo.#Voetter-#Oberhofer vincono la sfera di cristallo nel doppio slittino, success… - GianckyMacca : RT @giomalago: Spettacolo tricolore anche in Coppa del Mondo.#Voetter-#Oberhofer vincono la sfera di cristallo nel doppio slittino, success… - SMichielan : RT @giomalago: Spettacolo tricolore anche in Coppa del Mondo.#Voetter-#Oberhofer vincono la sfera di cristallo nel doppio slittino, success… - giomalago : Spettacolo tricolore anche in Coppa del Mondo.#Voetter-#Oberhofer vincono la sfera di cristallo nel doppio slittino… -