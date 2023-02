(Di giovedì 23 febbraio 2023) Dopo un mese di pausa dalle competizioni tornano sul ghiaccio i big della Nazionale italiana di. Oggi, 23 febbraio, parte infatti allo Stappengoor di Tilbur () laCup, gara interazionale che vedrà coinvolta una buona rappresentanza di atleti di alto profilo, alcuni di questi in preparazione per i Campionati Mondialidi Saitama ina marzo. Non a caso saranno della partita per i colori azzurri Campioni Europei nelle coppie d’Sara-Niccolò. Spazio inoltre anche a due team che in stagione hanno avuto già la possibilità di partecipare rispettivamente a due eventi del Grand Prix. Stiamo parlando di Irma Caldara-Riccardo Maglio e di Anna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... d6778211 : Dobbiamo dare le nuove cose in televisione Il catch ,la lucha libre,più sempre più Wrestling,dobbiamo puntare su qu… - fisritalia : Si è avvicinato al #pattinaggio grazie alla sorella, ama leggere, è nato a #Piacenza ed ha vinto una medaglia d'arg… - zizionice : @OA_Sport Sono intontita o non vedo NULLA circa i mondiali di pattinaggio artistico? Scandaloso!! - zizionice : @Eurosport_IT Nulla sui mondiali di pattinaggio artistico???? Nulla Nulla neanche ad ore beate? - zizionice : @PeriodItalia Bea???? Che succede? Nulla sui mondiali di pattinaggio artistico su #RaiSportHd? -

...di poesie) o audiovisivo multimediale (reportage fotografico o cinematografico) o(...stage sportivo (con particolare interesse per sport meno diffusi in Europa come l'hockey e il...Protagonisti e ospiti Il presidente della società divercellese, Marinella Gibin ringrazia per la riuscuta della serata lo staff, Elisabetta Ceretti , Martina Vicini, Luca ...

Pattinaggio artistico, Mondiali Junior 2023. I convocati dell'Italia: Memola e Pezzetta per lasciare il segno OA Sport

Pattinaggio artistico, Challenge Cup 2023: Rizzo e Conti-Macii impegnati in Olanda. Il programma OA Sport

Pattinaggio artistico, la Wada ricorre al Tas chiedendo 4 anni per Kamila Valieva OA Sport

Roman Kostomarov, come sta l'asso del pattinaggio che ha subìto l'amputazione dei piedi. Polmonite bilaterale ilmessaggero.it

Festa sui pattini per le ferraresi Vince la Pattinatori Estensi il Resto del Carlino

Un'importante occasione per conoscere sia... Grande affermazione per la Creative Dance Academy di Marsala, direttore artistico l'insegnante Monica Genna. Le ragazze Marsalesi, si sono classificate al ...La Fondazione Federico Mighetto organizza l'evento "In viaggio con Federico" in ricordo del giovane industrial designer torinese scomparso il 2 marzo 2017 in un incidente di montagna. (ANSA) ...