Partizan Belgrado-Sheriff Tiraspol Conference League | 23-02-2023 ore 18 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di giovedì 23 febbraio 2023) In uno stadio vuoto per problemi si sicurezza ilsi è imposto in Moldavia per 1-0 pur giocando quasi un tempo con un uomo in meno. La squadra di Gordan Petric ha ipotecato una qualificazione che comunque andrà conquistata con una prestazione all’altezza perché nel primo tempo in 11 contro 11 ha rischiato InfoBetting: Scommesse Sportive e