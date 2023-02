Paris Hilton ha svelato il nome del figlio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Paris Hilton e suo marito Carter Reum a gennaio 2023 hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, avuto tramite madre surrogata. Ora l’ereditiera ha rivelato il nome del bambino, tenuto segreto fino a questo momento: il piccolo si chiama Phoenix Barron Hilton Reum, un nome che la 42enne ha scelto ben dieci anni fa. Vi raccomandiamo... Paris Hilton è mamma: l'annuncio social con il compagno Carter Reum L’annuncio della nascita, avvenuta con madre surrogata, è stato dato dalla coppia su Instagram, condividendo uno scatto che mostra la manina del... Ad annunciarlo è stata Paris Hilton stess. Durante un episodio ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 23 febbraio 2023)e suo marito Carter Reum a gennaio 2023 hanno dato il benvenuto al loro primo, avuto tramite madre surrogata. Ora l’ereditiera ha rivelato ildel bambino, tenuto segreto fino a questo momento: il piccolo si chiama Phoenix BarronReum, unche la 42enne ha scelto ben dieci anni fa. Vi raccomandiamo...è mamma: l'annuncio social con il compagno Carter Reum L’annuncio della nascita, avvenuta con madre surrogata, è stato dato dalla coppia su Instagram, condividendo uno scatto che mostra la manina del... Ad annunciarlo è statastess. Durante un episodio ...

