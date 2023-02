Papa scrive a Banfi per la morte della moglie: “Nonni forti anche nella sofferenza” (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il Papa ha scritto a Lino Banfi per la scomparsa della adorata moglie Lucia. In una lettera (Leggi) di cui riferisce l’Adnkronos, Bergoglio, che più volte ha incontrato l’attore pugliese, scrive: “Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima”. “La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I Nonni – scrive Francesco che negli incontri con Banfi lo ha sempre definito affettuosamente l’’abuelo’ d’Italia (Banfi ha interpretato la fortunata serie tv del ‘Medico in famiglia’ interpretando nonno Libero, ndr) – sanno essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilha scritto a Linoper la scomparsaadorataLucia. In una lettera (Leggi) di cui riferisce l’Adnkronos, Bergoglio, che più volte ha incontrato l’attore pugliese,: “Caro fratello, nell’apprendere la notiziascomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima”. “La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. IFrancesco che negli incontri conlo ha sempre definito affettuosamente l’’abuelo’ d’Italia (ha interpretato la fortunata serie tv del ‘Medico in famiglia’ interpretando nonno Libero, ndr) – sanno essere ...

