Papa Francesco scrive a Lino Banfi per la morte della moglie Lucia Lagrasta: "Caro fratello, i nonni sanno essere forti e tu sei nonno di una Nazione intera" (Di giovedì 23 febbraio 2023) In tanti, tantissimi, per l'ultimo saluto a Lucia Lagrasta, moglie dell'attore Lino Banfi. Non solo volti noti dello spettacolo come Mara Venier e Giulio Scarpati e della politica, per esempio Luigi Di Maio e Vincenzo Spadafora. La gente comune è accorsa in massa: "Quanta gente, vedo che mia moglie è più famosa di me, vuol dire che abbiamo seminato bene. Con mia moglie dicevo sempre che abbiamo costruito bene, con materiale buono e abbiamo tirato su questa casa inossidabile, antisismica e anticattiveria, ma non m'aspettavo diventasse così forte. Ora per me rimangono i tempi supplementari e poi i rigori", le parole dell'attore al termine della funzione. E durante il rito funebre che si è tenuto in una chiesa del quariere romano dove la ...

