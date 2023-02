Panzeri e Giorgi in cella assieme? La rivelazione del Times (Di giovedì 23 febbraio 2023) Antonio Panzeri e Francesco Giorgi, co-imputati nel Qatargate, avrebbero condiviso la stessa cella. E questo potrebbe, secondo il Times, inquinare le indagini Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Antonioe Francesco, co-imputati nel Qatargate, avrebbero condiviso la stessa. E questo potrebbe, secondo il, inquinare le indagini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PeppeAmicarelli : RT @barbarajerkov: ++ MEDIA, GIORGI E PANZERI IN CELLA INSIEME PER PIÙ SETTIMANE ++ Times cita fonti, pericolo che si siano accordati su ve… - Rog_2 : RT @barbarajerkov: ++ MEDIA, GIORGI E PANZERI IN CELLA INSIEME PER PIÙ SETTIMANE ++ Times cita fonti, pericolo che si siano accordati su ve… - jacopogiliberto : RT @barbarajerkov: ++ MEDIA, GIORGI E PANZERI IN CELLA INSIEME PER PIÙ SETTIMANE ++ Times cita fonti, pericolo che si siano accordati su ve… - barbarajerkov : ++ MEDIA, GIORGI E PANZERI IN CELLA INSIEME PER PIÙ SETTIMANE ++ Times cita fonti, pericolo che si siano accordati… - ilpiotr : ++ Giorgi e Panzeri in cella insieme per più settimane ++ Times cita fonti procure, 'pericolo che si siano accordat… -