Panini Tour 2023, torna l’appuntamento che porta figurine e fumetti in tutta Italia (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il Panini Tour torna nelle piazze Italiane tra figurine e fumetti e arriverà a Napoli nella sua seconda tappa. Dopo tre anni di pausa torna a colorare le piazze Italiane il Panini Tour, l’iniziativa che dà appuntamento a tutti i fan delle figurine e ai collezionisti, e che da quest’anno si arricchisce della presenza delle Leggi su 2anews (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ilnelle piazzene trae arriverà a Napoli nella sua seconda tappa. Dopo tre anni di pausaa colorare le piazzene il, l’iniziativa che dà appuntamento a tutti i fan dellee ai collezionisti, e che da quest’anno si arricchisce della presenza delle

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... carclani : RT @Artibani1: Da Milano a Lecce passando per Genova, Firenze, Roma e Napoli. Questo fine settimana inizia il Panini Tour 2023. https://t.c… - Gordian772 : RT @Artibani1: Da Milano a Lecce passando per Genova, Firenze, Roma e Napoli. Questo fine settimana inizia il Panini Tour 2023. https://t.c… - StreetNews24 : Dopo tre anni di pausa torna a colorare le piazze italiane il Panini Tour, l’iniziativa che dà appuntamento a tutti… - matildesjt : RT @Artibani1: Da Milano a Lecce passando per Genova, Firenze, Roma e Napoli. Questo fine settimana inizia il Panini Tour 2023. https://t.c… - Yogaolic : RT @Napolikeit: Panini Tour a Napoli con fumetti, manga, laboratori e incontri con artisti #napoli #panini_tour -