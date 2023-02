Panico su Assegno Unico | la UE lo ha stoppato | cosa rischia chi lo percepisce

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 23 febbraio 2023) L’è una sostegno economico sul quale le famiglie italiane contano da un anno. L’Unione Europea però l’ha: eccosi. Perdere l’potrebbe essere un problema serio per le famiglie italiane. Un sostegno economico che aiuta davvero ad affrontare le spese per chi non riesce ad arrivare a fine mese e ha figli a carico. L’Unione Europea per l’hasuccederà adesso?, lo stop dall’Unione Europea-Ilovetrading.itL’Unione Europea ha deciso di bocciare due misure economiche assistenziali che in Italia sono fondamentali per le famiglie, tra questi l’. In un periodo di grave crisi economica, ...