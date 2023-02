Pamela Prati stravolge il look: capelli cortissimi, la riconoscereste così? (Di giovedì 23 febbraio 2023) A 64 anni compiuti, la bella Pamela Prati ci dimostra che si può sempre cambiare. Ecco il suo nuovo look Si può cambiare a 64 anni? Assolutamente sì. Ce lo dimostra Pamela Prati che stravolge completamente il proprio look e si mostra totalmente diversa rispetto a come l’abbiamo conosciuta e apprezzata in questi lunghi anni di militanza televisiva. Pamela Prati, fisico invidiabile a 64 anni grantennistoscana.itLei, infatti, è una ballerina professionista che fa ammirare il suo fisico statuario fin da giovanissima. E nessuno direbbe che oggi possa avere 64 anni. Una prestanza fisica e atletica da far invidia a donne ben più giovani. La carriera di Pamela Prati, dunque, si dipana fin dagli anni ’80. Lo ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 23 febbraio 2023) A 64 anni compiuti, la bellaci dimostra che si può sempre cambiare. Ecco il suo nuovoSi può cambiare a 64 anni? Assolutamente sì. Ce lo dimostrachecompletamente il proprioe si mostra totalmente diversa rispetto a come l’abbiamo conosciuta e apprezzata in questi lunghi anni di militanza televisiva., fisico invidiabile a 64 anni grantennistoscana.itLei, infatti, è una ballerina professionista che fa ammirare il suo fisico statuario fin da giovanissima. E nessuno direbbe che oggi possa avere 64 anni. Una prestanza fisica e atletica da far invidia a donne ben più giovani. La carriera di, dunque, si dipana fin dagli anni ’80. Lo ...

