Pallanuoto, Coppa Italia 2023: da domani a Genova la Final Eight. La Pro Recco cerca il 10° titolo consevutivo (Di giovedì 23 febbraio 2023) A seguito dell’istituzione da parte della Fina della World Cup, costituita da due turni di qualificazione e dalla Super Final, è variato leggermente il calendario della Pallanuoto maschile Italiana: la Final Eight di Coppa Italia, inizialmente prevista dal 10 al 12 marzo, è stata anticipata al fine settimana dal 24 al 26 febbraio 2023. Sarà la piscina “Paganuzzi” del quartiere Albaro, a Genova, ad ospitare la Final Eight di Coppa Italia: i quarti di Finale si giocheranno venerdì 24 febbraio, mentre le semiFinali andranno in scena sabato 25 ed infine le Finali si terranno domenica 26, con la sfida per l’assegnazione del ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) A seguito dell’istituzione da parte della Fina della World Cup, costituita da due turni di qualificazione e dalla Super, è variato leggermente il calendario dellamaschilena: ladi, inizialmente prevista dal 10 al 12 marzo, è stata anticipata al fine settimana dal 24 al 26 febbraio. Sarà la piscina “Paganuzzi” del quartiere Albaro, a, ad ospitare ladi: i quarti die si giocheranno venerdì 24 febbraio, mentre le semii andranno in scena sabato 25 ed infine lei si terranno domenica 26, con la sfida per l’assegnazione del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... genovatoday : Final Eight Coppa Italia, Quinto e Pro Recco pronte alla sfida - genovatoday : Final Eight Coppa Italia, Quinto e Pro Recco pronte alla sfida - il_piccolo : Coppa Italia, la Pallanuoto Trieste sogna lo sgambetto al Brescia - Nuotomania : DA - NuovoSud : Pallanuoto, l'Ortigia si prepara alla Final Eight di Coppa Italia in programma a Genova -