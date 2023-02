(Di giovedì 23 febbraio 2023) Settimana prossimaper laitaliana dial: il 27 febbraio, ne «La Casa della» di, le azzurre saranno in collegiale per preparare al meglio le sfide di aprile con la Slovenia, valide per i play-off di qualificazione ai Campionati Mondiali 2023. Le azzurre voleranno poi in Portogallo a marzo: a Bathala torneo amichevole che vedrà impegnate le padrone di casa lusitane, la Spagna e Capo Verde. Ledell’Italia: PORTIERI: Francesca Luchin (PO – 1991 – Brixen Südtirol), Maddalena Cabrini (PO – 2004 – Venplast Dossobuono), Anja Rossignoli (PO – 1999 – Yellow Winterthur\SUI) ALI: Giada Babbo (AS – 1997 – Brixen Südtirol), Carelle Djiogap (AS – 2000 – Cellini Padova), Giulia Rossomando (AD – 2004 – Jomi Salerno), ...

... è arrivata la prima convocazione in Nazionale tra le senior per la classe 2004 Giulia Rossomando in occasione delin programma ne 'La Casa della' di Chieti. Le Azzurre, infatti, ...Domenica 12 febbraio sarà il turno degli under 15 che, oltre ad ospitare ildi 4 squadre alla Palestra Comunale di Vigliano, sfideranno Città Giardino alle 9.30 e Valpellice nella gara che ...

Pallamano: raduno per la Nazionale femminile a Chieti, le convocate OA Sport

Jomi Salerno, all’orizzonte la gara con Mezzocorona Ottopagine

Asia Mangone convocata in Nazionale il Resto del Carlino

Pallamano, Vigliano travolto dalla capolista - Newsbiella.it newsbiella.it

Pallamano Chiaravalle, Mariniello e Danti al raduno delle azzurrine AnconaToday

Settimana prossima raduno per la Nazionale italiana di pallamano al femminile: il 27 febbraio, ne «La Casa della Pallamano» di Chieti, le azzurre saranno in collegiale per preparare al meglio le sfide ...Si tratta di un evento, aperto dal raduno a Chieti di lunedì 27 febbraio presso la casa della pallamano, che per le ragazze di Giuseppe Tedesco serve a preparare il duplice playoff di inizio aprile ...