Palermo | Von der Leyen incontra Mattarella alla cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico | “I destini di noi europei sono intrecciati tra loro”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Sergioe Ursula Von dergiunti nel dipartimento di Ingegneria per ladi inaugurazione, a. Ad accoglierli il sindaco diRoberto Lag, il prefetto Teresa Maria Cucinotta, il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, il presidente dell’Assemblea siciliana Gaetano Galvagno e il rettore Massimo Midiri. E’ presente ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : DIRETTA | Mattarella e von der Leyen alla cerimonia d'inaugurazione dell'anno accademico dell'università degli stud… - Agenzia_Italia : La presidente della Commissione Europea ha cominciato la sua visita in Sicilia omaggiando il magistrato antimafia e… - Affaritaliani : Von der Leyen a Palermo, il rettore: invitata con una lettera - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: La presidente della Commissione Europea ha cominciato la sua visita in Sicilia omaggiando il magistrato antimafia e ha… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cronaca Università degli Studi di Palermo: Mattarella e von der Leyen alla cerimonia d'inaugurazione del… -

La presidente della Commissione europea Ursulader Leyen è aper la cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2022 - 2023 dell'Università degli Studi di. Il magnifico rettore Massimo Midiri ha raccontato ad askanews come ...'E' un momento storico pere per la sua università. L'arrivo della presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono un chiaro segnale di un'attenzione ...

Palermo, von der Leyen rende omaggio a Falcone. Oggi con Mattarella all'università per incontrare gli studenti La Repubblica

Von der Leyen a Palermo, omaggio a Falcone e alle vittime di mafia Giornale di Sicilia

Università degli Studi di Palermo: Mattarella e von der Leyen alla cerimonia d'inaugurazione dell'Anno Accademico Agenzia ANSA

Von der Leyen a Palermo, deposta una corona di fiori alla stele di Capaci: battesimo europeo per l'università PalermoToday

Von Der Leyen arrivata a Palermo Adnkronos

La presidente della Commissione europea ha fatto tappa a Capaci per rendere omaggio a Falcone e alle vittime di mafia Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente della Commissione ...Battesimo europeo per l'Università di Palermo, il rettore Midiri: "Von der Leyen qui è un segnale forte" Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito ...