Palazzetto dello sport, "Insieme Montalto e Pescia" interviene sulla copertura

Montalto – "A seguito dei vari decreti legge e modificazioni del Governo è stato istituito il "Fondo concorsi progettazioni e idee per la coesione territoriale" che ha riconosciuto al comune di Montalto un contributo di 47mila e 652 euro" – a parlare è, in una nota stampa, l'associazione "Insieme – Montalto di Castro e Pescia Romana". "L'amministrazione in giunta ha dunque deciso come impiegare questi fondi. Tra i progetti elencati, due di questi riguardano l'affidamento, ad un ormai ricorrente studio di Tarquinia, già incaricato mesi addietro anche per l'efficientamento energetico del Palazzetto Questa volta lo studio in questione viene incaricato di redigere il "Progetto di fattibilità economica e progetto definitivo della tribuna dello Stadio Martelli e della copertura del Palazzetto dello Sport".

