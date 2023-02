Pagelle Roma-Salisburgo | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di giovedì 23 febbraio 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023 (Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Ledei protagonisti deltra, valido per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. TOP: Dybala: Okafor: a fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News_24it : ROMA - «Un quadro impietoso quello che emerge leggendo i dati dell'ultima analisi condotta dalla Fondazione Gimbe s… - pentacampeon1 : RT @VoceGiallorossa: MATCHDAY - Il programma della giornata su - VoceGiallorossa : MATCHDAY - Il programma della giornata su - Augusto_Roma_ : @Pall_Gonfiato Dite a #ziliani che se ci fossero ancora i manicomi ora si troverebbe rinchiuso a vita, invece di fa… - stracci__ : Tempo di scrutini e pagelle. Alice a scuola fra la Roma multietnica e la Sicilia “babba” -

Ledella Juventus. Szczesny 6 Uniche due parate su Mohamed e Blas $a partita ... Torino ,e Sampdoria : ora la Juventus si rituffa in campionato, dove in attesa del ricorso al Coni, dovrà ...Tabellino eCluj (4 - 4 - 2): Scuffet 7; Manea 6 (dall'84' Braun s.v.), Burca 6, Kolinger 5,5, Camora 6; Deac 5,5 (dal 78' Hoban s.v.), Cvek 5,5, Muhar 4,5, Krasniqi 5 (dall'84' Petrila s.v.);...

Serie A - Roma-Verona 1-0, pagelle: Solbakken freddo, Spinazzola come all'Europeo, Ngonge non ingrana Eurosport IT

Roma-Verona, le pagelle dei quotidiani: lampi di Spinazzola. Gioia Solbakken ForzaRoma.info

Roma-Verona 1-0: Solbakken acuto da tre punti. Cronaca, commento e pagelle della partita RomaToday

Salisburgo-Roma 1-0, le pagelle: Sky Sport

Europa League - Red Salisburgo-Roma 1-0, pagelle: Cristante il migliore; male Matic, Dybala e Çelik Eurosport IT

MAXIMIANO 6: Nemmeno una parata, non s’è mai sporcato i guanti contro il Cluj e il discorso comprende la gara d’andata. Deve uscire mezza volta in 90 minuti. LAZZARI 6,5: ...Cluj-Lazio le pagelle e il tabellino della partita. Prova del nove per la squadra di Sarri che ha a disposizione due risultati su tre.