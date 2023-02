Pagelle Fiorentina-Braga 3-2 | voti e tabellino Conference League 2022 23

(Di giovedì 23 febbraio 2023)di2-2, match valevole per il ritorno dei sedicesimi di/23. I viola firmano una rimonta fondamentale, che gli regala il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di finale.: Sirigu 5, Dodo 5.5 (46? Terzic 6), Milenkovic 5, Ranieri 5.5, Biraghi 5.5; Bianco 5.5 (60? Castrovilli 6), Mandragora 7.5 (77? Amrabat 5.5), Bonaventura 8; Nico Gonzalez 6.5 (60? Ikone 6), Cabral 7.5, Saponara 7 (74? Brekalo 6). All: Italiano 7.: Sa 5.5; Mende 5, Niakaté 5.5 (82? Saatci sv), Oliveira 5.5, Borja 6; Castro 7, Pizzi 6.5 (62? Racic 5.5), Gomes 6; Djalo 7 (74? Djalo 5.5), Banza 7 (74? Ruiz 5.5), Horta 6.5 (62? Horta 55). All: Jorge 5.5. ARBITRO: Benoit Bastien 5.5RETI: 17? Castro, 35? Djalo, 37? ...

