Pagelle Cluj-Lazio 0-0 | voti e tabellino ritorno sedicesimi Conference League 2022 23

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ledi0-0, match valevole per ildei sedicisimi/23. I biancocelesti tengono la porta inviolata, portando a casa un pareggio che significa passaggio del turno. Ecco idella gara.(4-4-2): Scuffet 7; Manea 6 (39? st Braun sv), Kolinger 6, Burca 6, Camora 6; Deac 6 (33? st Hoban sv), Cvek 5.5, Muhar 5, Krasniqi 6.5 (39? st Petrila sv); Malele 6.5 (25? st Birligea 6), Janga 6 (39? st Yeboah sv). In panchina: Gal, Balgradean, Tiru, Bordeianu, Fica. Allenatore: Petrescu 6.(4-3-3): Maximiano 6; Lazzari 6.5, Gila 6, Casale 6, Hysaj 6; Luis Alberto 6.5 (31? st Cataldi sv), Vecino 6, Basic 6; Romero 6 (21? st Cancellieri 6), Immobile 6.5, Felipe Anderson 6. In ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Pagelle #Cluj-#Lazio 0-0, voti e tabellino ritorno sedicesimi #ConferenceLeague 2022/23 - VittoRoto : RT @GoalItalia: MATCH REPORT - #ClujLazio 0-0: i biancocelesti si accontentano del pari e volano agli ottavi di Conference League ? [?? @V… - GoalItalia : MATCH REPORT - #ClujLazio 0-0: i biancocelesti si accontentano del pari e volano agli ottavi di Conference League ?… - LALAZIOMIA : #Lazio #Notizie #breakingnews #InEvidenza #PagelleFantacalcio PAGELLE E TABELLINO CLUJ-LAZIO 0-0: Gila risponde ben… - infoitsport : Lazio - Cluj, le pagelle dei quotidiani: bene Vecino e Gila, Immobile -

- Lazio, Basic e Krasniqi sprecano. La prima grande chance è della Lazio, con Luis Alberto che si rende pericoloso con un colpo di testa: attento Scuffet. Dopo una palla persa di Casale c'è la ...Utd - Barcellona 21:00 Rennes - Shakhtar 21:00 Union Berlino - Ajax 21:00 Roma - Salisburgo CALCIO - CONFERENCE LEAGUE 18:45 CFR- Lazio 18:45 Dnipro - 1 - AEK Larnaka 18:45 Partizan - Sheriff ...

Le pagelle del Cluj - Scuffet blinda la porta, Krasniqi precipitoso. Muhar perde il controllo TUTTO mercato WEB

Conference League - Lazio-Cluj 1-0, le pagelle: Immobile è tornato decisivo, Milinkovic-Savic show, Patric sconsiderato Eurosport IT

Conference League, la Lazio rischia ma passa il turno. Le pagelle Virgilio Sport

PAGELLE E TABELLINO CLUJ-LAZIO 0-0: Gila risponde bene, Casale rischia troppo CalcioMercato.it

Cluj-Lazio 0-0: 'Aquila' in gestione e agli ottavi di Conference League Goal.com

Pagelle e tabellino Cluj-Lazio, match valido per il ritorno dei playoff di UEFA Conference League 2022/23 Cluj-Lazio – calciomercato.it Scuffet 7: la Lazio non fa particolarmente paura, poi c’è quel ...Forte dell’1-0 dell’andata, la Lazio ha a disposizione 2 risultati su 3 per ottenere la qualificazione agli ottavi di Conference League I biancocelesti proveranno a strappare il pass per cercare di ...