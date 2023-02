(Di giovedì 23 febbraio 2023)dice la sua sulla prestazione delnella gara vinta contro il Porto. Poi parla di alcuni episodi che hanno animato la sfida di Champions League, come lo scontro tra i due compagni nerazzurri. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore presente nello studio di Mediaset Infinity. CONCENTRAZIONE – Massimoapprezza la prestazione delnella gara di Champions League contro il Porto. Così, l’ex calciatore, ne parla nel corso del suo intervento su Mediaset Infinity: «Andréha dovuto fare parate importanti peròè rimasta insempre agganciata alla gara. I nerazzurri hanno sfruttato bene le corsie laterali. Edinse l’è presa un po’ per la sostituzione, ma ci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Paganin: «L'Inter ha meritato la vittoria. Dzeko e Onana? Solo tensione di campo» - -

... su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per'... su Mediaset Infinity ampia sintesi di '- Porto ' con lo ... con Massimo, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano ......su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per'... Mercoledì 22 febbraio, su Mediaset Infinity ampia sintesi di '-... con Massimo, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano ...

Paganin: «L’Inter ha meritato la vittoria. Dzeko e Onana Solo tensione di campo» Inter-News.it

TMW RADIO - A.Paganin: "Inter, con questo ritmo il posto Champions non è sicuro" TUTTO mercato WEB

Paganin: “Inter, con questo andamento si può rischiare il posto in Champions” fcinter1908

Paganin: «Inzaghi buon allenatore, non un grande! Preoccupa la Champions League» Inter-News.it