Pagamento pensioni marzo 2023: a quanto ammontano gli arretrati di gennaio e febbraio? (Di giovedì 23 febbraio 2023) Pagamento pensioni marzo 2023: a quanto ammontano gli arretrati di gennaio e febbraio e chi li percepirà? Con il versamento delle pensioni Inps del prossimo mese saranno adeguati anche gli importi mensili al meccanismo di indicizzazione dei trattamenti previdenziali secondo la normativa vigente e versati gli arretrati per i pensionati che non hanno percepito gli ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023): aglidie chi li percepirà? Con il versamento delleInps del prossimo mese saranno adeguati anche gli importi mensili al meccanismo di indicizzazione dei trattamenti previdenziali secondo la normativa vigente e versati gliper i pensionati che non hanno percepito gli ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Dovrebbero stare arrivando le comunicazioni delle pensioni in prossimo pagamento con finalmente gli aumenti. Potres… - CataniaFnp : RT @FnpCisl: ??#NewsletterFNP febbraio ??Come andare in pensione anticipata: #Quota103 ??Pensione scuola 2023 ??Un anno dallo scoppio della gue… - samontalbano49 : RT @FnpCisl: ??#NewsletterFNP febbraio ??Come andare in pensione anticipata: #Quota103 ??Pensione scuola 2023 ??Un anno dallo scoppio della gue… -