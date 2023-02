Paga mediazione per ottenere un prestito europeo | truffato imprenditore campano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPerquisizioni e sequestri di documenti e carte di credito sono stati effettuati dalla Guardia di Finanza di Napoli nell’ambito di un’indagine della Procura di Napoli Nord su una presunta truffa commessa ai danni di un, cui era stata offerta la possibilità di accedere, grazie alladi una società irlandese, a finanziamenti agevolati per l’importo di quasi 37milioni di euro presso la Banca Europea degli investimenti, mai erogati. Diversi gli indagati. Dall’indagine dei finanzieri, sviluppatasi anche attraverso strumenti di cooperazione internazionale, è emerso che dai conti della vittima sono partiti bonifici per complessivi 450mila euro a favore degli indagati e di una società con sede in Irlanda su conti accesi in banche irlandesi e lituane, e che parte dei proventi è stata ...

